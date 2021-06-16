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Политологи обсудят первые итоги встречи Путина и Байдена в медиацентре "Патриот"

Политика
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Политологи обсудят первые итоги встречи Путина и Байдена в медиацентре «Патриот»
pixabay.com /

Первые итоги российско-американского саммита обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". В студии соберутся журналисты, политологи и политики.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Переговоры начнутся после 14:00 по московскому времени, а уже после 18:00 можно ожидать первых результатов встречи лидеров России и США.

Политологи и политики обсудят первые итоги саммита во время эфира, который начнется в 18:30, передает Федеральное агентство новостей.

Прямой эфир пройдет здесь.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Путин и Байден на саммите обсудят дипломатическую собственность.

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