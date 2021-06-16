Госдума приняла закон о развитии сельского туризма в РФ

ФБА "Экономика сегодня" / Евгения Авраменко

Госдума приняла в третьем чтении закон о развитии сельского туризма в РФ. В новом проекте, согласно поправкам, примут участие туристические объекты в сельской местности и в малых городах, численностью не более 30 тысяч жителей.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, один из авторов законопроекта, рассказал о том, что в российском законодательстве появилось понятие сельский туризм. Что подразумевает отдых в сельской местности с вовлечением в традиционный уклад жизни, знакомством с жизнью сельхозтоваропроизводителей или участия в сельзозработах.

«При этом аграрии получают возможность оказывать услуги по временному размещению туристов, организации их досуга, экскурсий и иных видов отдыха. Это расширит источники дохода наших фермеров, снизит зависимость от сезонных работ. Граждане получают возможность комфортного и познавательного отдыха на природе, знакомства с историко-культурным наследием и народными промыслами», — уточнил Кидяев.

По мнению политика, сельский туризм станет новым источником дохода для малонаселенных пунктов, увеличит количество рабочих мест и разовьет инфраструктуру.

Ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что в ближайшем времени российский туризм восстановит свое положение.