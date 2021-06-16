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Песков заявил о гипотетической вероятности вступления Украины в НАТО

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 11:59 50

Песков заявил о гипотетической вероятности вступления Украины в НАТО
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Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидер США Джо Байден представил новую позицию Америки в отношении Украины.

Президент России Владимир Путин готовится к встрече с главой США Джо Байденом на саммите в Женеве, который состоится 16 июня. В то же время Москва обратила внимание на потенциальные изменения американской риторики, согласно которым Украина может войти в состав НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", — заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что прежде подобных заявлений со стороны Байдена не поступало. Поэтому Москва планирует обратить на "новый элемент" самое пристальное внимание.

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