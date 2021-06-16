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Госдума утвердила расширение полномочий Генпрокуратуры в международных судах

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 11:57 83

Госдума утвердила расширение полномочий Генпрокуратуры в международных судах
Агентство городских новостей Москва /

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о праве Генпрокуратуры представлять интересы России в международных судах и организациях.

Согласно новому положению в законе, полномочия Генпрокуратуры расширяются за счет получения права на представительство и защиту интересов РФ в иностранных и международных судах и организациях.

Генпрокуратуре разрешено представлять интересы России в Европейском суде по правам человека, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом суде Содружества Независимых Государств.

#госдума #закон #генпрокуратура
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