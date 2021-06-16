«Блеклый президент»: дипломат объяснил отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным

Global Look Press / CNP/AdMedia

Сегодня Женева встречает высокопоставленных гостей: на вилле Ла-Гранж пройдут переговоры президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. К последнему журналисты присматриваются с особым вниманием, припоминая его многочисленные оговорки и заминки во время публичных выступлений.

По этой ли причине или нет, но от совместной пресс-конференции с Путиным по итогам встречи Байден отказался. Президент США сослался на то, что его встреча с коллегой из России нужна для налаживания отношений между странами, а не для «соревнований пресс-конференций».

«Это не соревнование, кто может лучше выступить на пресс-конференции, чтобы смутить друг друга, — объяснял Байден на саммите G7 в Великобритании. — Речь идет о том, чтобы очень четко объяснить, каковы условия отношений между странами».

До этого источники в окружении главы Белого дома рассказали газете The New York Times (NYT), что отказ от встречи с прессой связан с «неудачным опытом» 2018 года. Тогда в Хельсинки Владимир Путин беседовал с республиканцем Дональдом Трампом, возглавлявшим Соединенные Штаты, и, по мнению экспертов NYT, «превзошел его».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Байден же намерен остаться непревзойденным, поэтому от публичной «дуэли» с Путиным решил дистанцироваться. Больше всего такое решение возмутило Майкла Помпео – бывшего американского госсекретаря, который трудился в команде республиканца Трампа в бытность его президентом США.

В прямом эфире Fox News Помпео обратился к Байдену и пристыдил его за проявление «невероятной слабости». В Китае или Северной Корее отказ от пресс-конференции могут растолковать по-разному, убежден бывший госсекретарь.

«Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости. <…> Не следует забывать, что за всем этим также следят председатель [госсовета КНДР] Ким Чен Ын и [председатель КНР] Си Цзиньпин. Когда они почувствуют слабость, когда они смогут ее учуять, они переедут нас на грузовике. С системой сдерживания, от которой зависит успешное обеспечение безопасности Америки, будет покончено», — предупредил Помпео.

wikipedia.org / Gage Skidmore

Говоря о Байдене, углубляться в дипломатические тонкости не обязательно, считает руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. Отказ от встречи с журналистами – не проявление «слабости», а, скорее, забота администрации Белого дома о репутации своего лидера.

«Уже все знают, что Байден страдает "затмениями" в памяти, когда он может перепутать страны, имена и так далее. И этот фактор действительно может отразиться на его имидже. Если начнут сравнивать его с Путиным и их ответы на вопросы, то преимущество будет явно на стороне российского президента. Байден может что-то напортачить и на фоне Путина выглядеть очень блекло. Вот на такой конкурентный фон идет упор. Чтобы такое сравнение не допускать, от пресс-конференции отказались, только и всего», — уверен специалист.

«Уход от вопросов» никак не скажется на репутации Джо Байдена, ведь с этой деталью его личности знаком уже весь мир. Николай Топорнин усомнился в том, что КНДР и Китай поднимут самолеты в воздух, как только «учуют» признаки слабости со стороны демократа. Полномасштабное наступление на Белый дом могут начать разве что комментаторы в сети, которые не упустят шанса подшутить над американским лидером.

Соратники Байдена из Североатлантического альянса сконцентрируются на его совместных договоренностях с Путиным (если таковые будут), а не на общении с журналистами. Так или иначе, по линии НАТО репутации президента ничего не грозит, а лидеры Пхеньяна и Пекина не отреагируют на отсутствие пресс-подхода, заверил в заключение дипломат.

Начало встречи двух президентов планируется на 14:35 по московскому времени. Подробная программа встречи представлена в нашем материале.