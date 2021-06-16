Конгресс США потребовал от Байдена работать с Путиным

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Прогрессивное крыло Демократической партии США в Конгрессе составило послание Джо Байдену в преддверии его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня, сообщает издание Axios. Американские парламентарии отмечают: диалог — это хорошо.

Пятнадцать членов прогрессивной фракции демократов, заседающей в Палате представителей, требуют у Байдена сотрудничества с Москвой по целому ряду вопросов: от контроля за вооружениями до изменения климата.

«В ходе этих переговоров мы надеемся, что вы уделите приоритетное внимание тому, как США и Россия могут работать вместе, чтобы снизить напряженность в спорных вопросах и сотрудничать в областях, имеющих глобальное значение», — обратилась к Байдену в письме Прамила Джаяпал и 14 других конгрессменов.

Парламентарии отмечают, что США и Россия владеют более чем 90% мировых ядерных боеголовок, а потому вооруженный конфликт двух держав стал бы катастрофой «для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира».

При этом конгрессмены от Демократической партии четыре года упрекали экс-президента и республиканца Дональда Трампа в излишне дипломатичном подходе по отношению к России, настаивая на жестком и напористом диалоге Штатов с РФ.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Судя по нынешнему обращению демократов к президенту, многие из них хотят вернуться к политике взаимовыгодного сотрудничества с Россией, отвергая навязанный истеблишментом и самим Байденом антагонизм в отношениях с Москвой.

Примечательно, что во время избирательной кампании 2012 года баллотирующийся в президенты демократ Барак Обама в ходе дебатов подшучивал над своим конкурентом от Республиканской партии Миттом Ромни, который утверждал, что Россия представляет серьезную угрозу для Америки. Тогда Обама напомнил о холодной войне между США и СССР, заявив Ромни:

«1980-е годы звонят вам, чтобы попросить вернуть внешнюю политику тех времен».

Во время президентства Трампа многие демократы, включая бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт, извинились перед Ромни за этот эпизод, а ключевые политики Демпартии обратились к антироссийской риторике. Так в конце октября прошлого года Байден, будучи еще кандидатом в президенты, назвал Россию страной, угрожающей безопасности США.

Ранее дипломат Николай Топорнин объяснил отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным. Подробнее читайте в нашей статье.