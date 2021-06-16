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Кот Ахилл назвал фаворита в матче между Россией и Финляндией

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 11:42 53

Кот Ахилл назвал фаворита в матче между Россией и Финляндией
Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в сегодняшнем матче с командой Финляндии на Евро-2020.

Эрмитажный кот Ахилл выбрал фаворита в матче между Россией и Финляндией. Перед котом поставили две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги соответствующих команд. Питомец Эрмитажа почти моментально подошел к миске под национальным флагом России.

Матч между финнами и россиянами состоится сегодня на петербургской "Газпром Арене", старт — в 16:00.

Ранее официальный оракул европейского турнира спрогнозировал исход встречи Бельгия — Россия. Выбор кот сделал также быстро, подойдя к миске с кормом, у которой стоял флаг сборной Бельгии. В итоге россияне проиграли бельгийцам в стартовом матче чемпионата Европы со счетом 0:3.

#россия #евро-2020 #кот ахилл
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