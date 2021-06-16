В МИД России заявили об отсутствии завышенных ожиданий по предстоящему саммиту в Женеве

Федеральное агентство новостей / Татьяна Костянова

Москва не имеет завышенных ожиданий и иллюзий по встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Швейцарии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Помимо этого, он добавил, что пока остается вопрос, готовы ли Соединенные Штаты к нормализации отношений с российской стороной.

"Ожидания реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий<...>. Готовы пройти свою часть пути в интересах стабилизации и затем — нормализации отношений", — отметил Рябков.

Ранее сообщалось, что самолет президента России покинул московский аэропорт. Глава государства направился в Женеву на саммит с американским коллегой.