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Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Белоруссии

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 11:29 59

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Белоруссии
wikipedia.org / Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Европейские дипломаты согласовали новый список санкционных ограничений в отношении Белоруссии.

Санкционное давление на Белоруссию началось после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. На его борту был задержан один из создателей признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Стоит отметить, что экстренная посадка самолета произошла на фоне сообщения о бомбе на борту. Позже обнаружить взрывное устройство не удалось.

#евросоюз #санкции #белоруссия
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