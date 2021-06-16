Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Белоруссии

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Европейские дипломаты согласовали новый список санкционных ограничений в отношении Белоруссии.

Санкционное давление на Белоруссию началось после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. На его борту был задержан один из создателей признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Стоит отметить, что экстренная посадка самолета произошла на фоне сообщения о бомбе на борту. Позже обнаружить взрывное устройство не удалось.