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Ветераны организуют памятный автопробег из Москвы в Брест

Общество
/ Обновлено: 16 июня 2021 11:47 81

Ветераны организуют памятный автопробег из Москвы в Брест
Федеральное агентство новостей /

Ветераны Великой Отечественной войны организуют автомобильный пробег по маршруту Москва — Брест.

Автопробег пройдет в рамках акции "Дорога памяти". Ее проводит Общественная организация ветеранов Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ "Соратники".

Колонна личных автомобилей начнет маршрут 19 июня от разъезда Дубосеково, где 28 панфиловцев совершили свой подвиг. Участники проедут почти 1,5 тыс. километров, передает издание "Ветеранские вести".

Всероссийская акция "Дорогами сибирской славы" прошла ранее по маршруту Красноярск — Брест. Город Шатура присоединился к мероприятию и развернул самую большую георгиевскую ленту, передает сайт 360tv.ru.

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