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Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с Джо Байденом

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 11:20 58

Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с Джо Байденом
Global Look Press / Kremlin Pool

Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Москвы в Женеву, где пройдут переговоры с его американским коллегой Джо Байденом.

Ожидается, что стороны обсудят накопившиеся вопросы в сфере двусторонних отношений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что США продемонстрировали настрой к плодотворному диалогу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает соглашения по Украине, если они будут достигнуты на встрече Путина с Байденом. По его словам, он поставил своих партнеров в известность об этом.

#путин #байден #женева
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