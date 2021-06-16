Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с Джо Байденом

Global Look Press / Kremlin Pool

Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Москвы в Женеву, где пройдут переговоры с его американским коллегой Джо Байденом.

Ожидается, что стороны обсудят накопившиеся вопросы в сфере двусторонних отношений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что США продемонстрировали настрой к плодотворному диалогу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает соглашения по Украине, если они будут достигнуты на встрече Путина с Байденом. По его словам, он поставил своих партнеров в известность об этом.