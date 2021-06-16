Американцы подняли Байдена на смех за список требований к Путину

Global Look Press / Kremlin Pool / Tasos Katopodis - Pool Via Cnp

Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали и высмеяли главу США Джо Байдена. Причиной насмешек стал перечень требований к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Байден заявлял, что будет требовать от Путина прекращения «атак хакеров» и «вмешательств» в американские выборы. При этом глава Белого дома планирует обозначить сферы, в которых Россия и США смогут сотрудничать. Американцы не поддержали своего президента, передает «ИноСМИ».

«Думаю, мы так ничему и не научились, кроме как создавать конфликты. Ведь это не Путин передает списки ультимативных "требований" главам других главам государств. <...> Нам нужны враги, чтобы наш военно-промышленный комплекс и наш бонапартистский комплекс неполноценности были удовлетворены», — отметил dyacoubian.

«И Байден на самом деле считает, что Путин будет беспокоиться о списке требований, которым он бредит?» — спросил TheoRog.

Global Look Press / Pignatelli/EUC

«Когда мир смотрит на Джо Байдена, он видит слабоумного человека», — считает TheAlexEnglish.

«Он очень дряхлый и встал на путь дальнейшего одряхления», — охарактеризовал Байдена NYC123.

Некоторые читатели также отметили, что с исторической точки зрения это Соединенные Штаты «вмешивались» в дела других стран, развязывали войны и являлись «государством тотального контроля». По этим причинам США не имеют права «читать нотации» кому-либо, написали американцы.

Ранее опрос Ipsos и ABC News показал, что американцы не доверяют своему президенту в вопросах международной политики. Треть респондентов признались, что не доверили бы Байдену вести переговоры с Путиным.