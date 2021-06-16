Шанс на свободу. Кого из заключенных могут обменять РФ и США по итогам саммита в Женеве

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После интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC появилось предположение, что на повестке саммита лидеров РФ и США появится еще одна тема для обсуждения — обмен заключенными. Глава российского государства объявил, что Москва готова пойти на сделку с Вашингтоном. «Политика Сегодня» вспомнила самые громкие имена тех, кого не первый год и Россия, и США стремятся вернуть на родину.

Константин Ярошенко

В числе заключенных в тюрьме американского штата Коннектикут с 2011 года числится летчик из Ростова-на-Дону Константин Ярошенко. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет якобы за участие в организации крупной контрабанды наркотиков на территорию США.

Примечательно, что задержали пилота в Либерии (государство в Западной Африке) без предупреждения российских дипломатических служб. Эту оплошность в США оправдали техническими неполадками. После в Москве у посольства Соединенных Штатов неоднократно проводились митинги и одиночные пикеты с призывом освободить осужденного россиянина.

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И МИД РФ, и сам Ярошенко так же не раз обращались к американцам с просьбой о переводе осужденного на родину, но каждый раз получали отказ. Теперь семья летчика возлагает большие надежды на саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

К слову, Путин в ходе интервью NBC осудил американскую манеру в обход законов привлекать к ответственности российских граждан.

«США в последние годы взяли практику в третьих странах отлавливать граждан России, тащить их в нарушение всех норм международного права к себе и сажать в тюрьму», — заметил президент.

ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Виктор Бут

В списке заключенных США есть еще один россиянин, арестованный американцами за пределами Штатов. В 2008 году уроженец СССР и гражданин РФ Виктор Бут попал в руки тайской полиции сразу после выдвинутых Вашингтоном в его адрес обвинений. По мнению властей США, россиянин занимался поставками оружия американским террористам.

Первые два года Бут провел в тюрьме Таиланда, поскольку местные власти отказывали США в его экстрадиции. Однако в 2010 году россиянина все-таки доставили в Нью-Йорк, проигнорировав попытки МИД РФ добиться его возвращения на родину. Весной 2012 года бизнесмена приговорили к 25 годам тюрьмы.

Накануне саммита мать Виктора Бута написала открытое письмо лидерам обеих стран с просьбой о помиловании, однако в Кремле заявили, что его не получали.

А вот судья Мэттью Ченс, рассматривавшая дело россиянина, в преддверии встречи президентов предложила свой вариант развития событий.

«Виктор Бут уже отсидел долгий срок в тюрьме — имело бы смысл, если бы его обменяли на кого-нибудь типа Пола Уилана», — процитировал слова Ченс американский телеканал CNN.

wikipedia.org / Drug Enforcement Administration / Public Domain

Пол Уилан

Летом 2020 года 48-летний гражданин США Пол Уилан был обвинен в шпионаже и получил 16 лет колонии строгого режима. По версии следствия, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Узнав о предстоящем саммите, Уилан записал аудиообращение к Джо Байдену с просьбой вернуть его на родину.

Однако позже заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью «Известиям» о том, что российская сторона не рассматривает возможность передачи заключенного-шпиона.

«Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан. Были на прежних этапах некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было», — сказал Рябков.

ТАСС / YURI KOCHETKOV / EPA

Тревор Рид

Тем же летом 2020 года московский суд на девять лет отправил в колонию строгого режима 28-летнего студента из Техаса Тревора Рида, который приехал в Россию по туристической визе. По версии следствия, в 2019 году иностранец в пьяном угаре устроил разборки с компанией женщин. Приехавшие на место полицейские повезли его в отделение, однако во время транспортировки Рид попытался выхватить руль патрульной машины и устроить ДТП.

Родственники задержанного просили администрацию США «уделить внимание этому делу», однако вмешательства Белого дома в эту историю так и не последовало. Путин, между тем, комментируя возможность обмена заключенными, упомянул именно Рида, назвав его «хулиганом, который напился водки и устроил драку».

«Ваш парень, морпех, ‒ просто пьяница и хулиган. Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Ничего там особенного нет, бытовщина на самом деле», – сказал президент России.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Майкл Калви

Еще одно уголовное преследование гражданина США длится в РФ с начала 2019 года. Речь о бизнесмене и акционере банка «Восточный» Майкле Калви. Его обвинили в растрате 2,5 млрд рублей после того, как американец взял кредит на эту сумму, но вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, реальная стоимость которых не превышала 600 тысяч рублей.

Почти полтора года Калви находился под домашним арестом, однако в ноябре 2020 года суд освободил его от этой меры пресечения в связи с состоянием здоровья. По выдвинутым обвинениям бизнесмену грозит до десяти лет колонии, свою вину он по-прежнему не признает.

ТАСС / Pavel Golovkin

Эдвард Сноуден

Еще один человек, пусть и не заключенный, вызывает у Белого дома большой интерес и желание вернуть на родину. Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил убежище в Москве и шанс на новую жизнь после того, как рассекретил документы о слежке, которую Вашингтон вел за миллионами людей.

Спустя семь лет жизни в России, в октябре 2020 года, Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ, а позже заявил, что намерен оформить двойное российско-американское гражданство. В случае возвращения в США бывшему спецагенту грозит до 30 лет лишения свободы по обвинению в госизмене.

youtube.com / TheWikiLeaksChannel

Между тем, одна из бывших осужденных в США россиян Мария Бутина, которая просидела в американской тюрьме полтора года, в разговоре с «Политикой Сегодня» отметила, что не видит в позиции Байдена желания обмениваться заключенными с Россией.

«В текущем положении дел, в самой низшей точке, как сказал Владимир Владимирович [Путин], я хочу надеяться, что это произойдет. Но я вижу, что Байден играет в данном случае со своей внутренней политикой, показывая себя суровым ковбоем. Я боюсь, что в этой риторике вряд ли он способен на какой-то гуманизм по отношению к россиянам. Но мне хочется верить, что я ошибаюсь», — поделилась мнением собеседница «ПС».

Напомним, Бутина вернулась на родину в октябре 2019 года сразу после освобождения из тюрьмы в США. Она провела в заключении полтора года за то, что якобы выполняла роль иноагента РФ без регистрации в американском Минюсте.