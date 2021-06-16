Рост цен в России станет темой эфира Медиагруппы «Патриот»

ФБА «Экономика сегодня» /

Проблему инфляции в Российской Федерации поднимут в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" 16 июня.

Так, в мае текущего года инфляция в РФ составила 6%, пишет Федеральное агентство новостей. Продукты при этом выросли в цене до 7,4%, значительно подорожали и стройматериалы.

Эксперты обсудят вопрос роста цен в стране в ходе прямого эфира, начало которого ожидается в 13:30. Участниками эфира станут сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко, координатор "Деловой России" по Северо-​Западному федеральному округу Дмитрий Панов, фермеры Михаил Шконда и Олег Сирота, а также депутат Валерий Гартунг.

Следить за прямым эфиром можно по этой ссылке.