Помпео обвинил Байдена в слабости из-за отказа от пресс-конференции с Путиным

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео, работавший в Белом доме в период президентства Дональда Трампа, пристыдил действующего лидера Джозефа Байдена. Демократ отказался проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным после окончания саммита в Женеве, чем вызвал возмущение Помпео.

«Тот факт, что вы [Байден] не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости. <…> Если вы не готовы просто выйти на трибуну и ответить на вопросы прессы, которые могут быть сложными, могут быть каверзными, когда ваш соперник стоит рядом, то это невероятное проявление слабости», — заявил бывший госсекретарь.

Помпео объяснил, что за встречей двух президентов будет следить весь мир, в том числе глава КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин. Как только лидеры «почувствуют слабость» Джо Байдена, они «разнесут в щепки безопасность Америки».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена начнется через несколько часов на вилле Ла-Гранж в Женеве. С более подробным расписанием саммита вы можете ознакомиться в нашем материале.