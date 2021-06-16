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Словения объявила о завершении эпидемии COVID-19

Европа и США
/ Обновлено: 16 июня 2021 10:43 42

Словения объявила о завершении эпидемии COVID-19
pixabay.com /

Министерство здравоохранения Словении сообщило, что формально эпидемия в стране завершилась, однако борьба с коронавирусом еще продолжается. Такое заявление сделал министр здравоохранения Янез Поклукар в личном Twitter-аккаунте.

За последние сутки в Словении выявили 112 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано два летальны исхода. На лечении остаются еще 122 человека, в том числе 40 пациентов — в отделениях интенсивной терапии.

Также в стране продолжается массовая вакцинация населения. По последним данным, прививку против COVID-19 сделали 769 248 граждан Словении. Поклукар отметил, что вакцинация остается единственным эффективным и надежным способом побороть коронавирус.

#эпидемия #словения #коронавирус #covid-19
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