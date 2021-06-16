В Узбекистане сотрудник хокимията съел карту памяти из телекамеры, чтобы скрыть ЧП

Федеральное агентство новостей / Александр Кочкин

Сотрудник пресс-службы Иштыханского районного хокимията Ильхом Бабаев разжевал и проглотил карту памяти из камеры одного из журналистов, приехавших осветить подробности пожара на местном рынке, сообщают республиканские СМИ.

14 июня корреспонденты телеканала «Му5» приехали к месту пожара, наделавшего много шума среди местных жителей: те требовали найти виновных и, по утверждению районной администрации, находились «в истерике».

Чиновники пытались успокоить людей, но приезд журналистов вновь спровоцировал ажиотаж. Сотрудник пресс-служба хокимията оказал сопротивление съемкам на месте пожара, сухо заявив телевизионщикам, что «проблема решена».

«Мы ответили, что хотим осветить не проблему, а происшествие, но он продолжал сопротивляться. Потом он внезапно вытащил карту памяти из нашей камеры. Мои коллеги говорят, что он засунул карту в рот и сжевал», — поделился с Kun.uz корреспондент «Му5».

Невские Новости /

Точно неизвестно, что конкретно сделал представитель пресс-службы — сжевал карту или проглотил ее. Но там были очень важные материалы, утверждают пострадавшие журналисты.

В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям, но вернуть карту памяти не удалось.

Иштыханские чиновники объяснили радикальные действия своей пресс-службы необходимостью: мол, журналисты дестабилизировали и без того непростую обстановку.

«Мы выехали в 01:00 ночи, чтобы изучить ситуацию на рынке. К обеду хотели было немного угомонить народ, но все началось заново. Журналисты стали брать интервью у граждан, и опять собралась толпа. Я несколько раз объяснил им, что люди в истерике. Женщины ругались. В общем, произошло недоразумение», — отметила глава пресс-службы хокимията.

Ранее сообщалось о расширении числа рейсов из московских аэропортов в Узбекистан и Таджикистан, приостановленных до этого из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире.