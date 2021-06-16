Экс-тренер сборной России настроил футболистов на победу над финнами

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Бывший главный тренер сборной страны и футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин в разговоре с изданием «Чемпионат» дал наставления российской команде перед матчем с финнами, который состоится сегодня, 16 июня, в 16:00 (МСК) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Семин объяснил, что у РФ еще есть возможность побороться за выход из группы, а значит и за Кубок Европы. Для этого, по его словам, необходимо выбросить из головы проигрыш сборной Бельгии, а также загореться энтузиазмом и оптимизмом. А болельщикам поддержать команду в этом стремлении, создать атмосферу.

«Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас все сложится хорошо», — сказал экс-тренер.

Напомним, первая игра на Евро-2020 обернулась для России разгромным поражением, бельгийцы забили три мяча в ворота соперников. Финны же обыграли сборную Дании со счетом 1:0.