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В Швейцарии сообщили, что Россия не запрашивала протокольную встречу Путина в аэропорту

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 10:10 86

В Швейцарии сообщили, что Россия не запрашивала протокольную встречу Путина в аэропорту
kremlin.ru / Администрация президента России

Москва не просила Швейцарию провести протокольную встречу президента РФ Владимира Путина в Женевском международном аэропорту.

Такую информацию сообщил ТАСС официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно. Он пояснил, что протокольная встреча президента страны проводится в случае официальных визитов. По просьбе государства ее могут устроить и тогда, когда речь идет о саммите или международном форуме.

"Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало", — отметил он.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден проведут переговоры 16 июня в Женеве. Лидеры стран встретятся на вилле Ла-Гранж и обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

#встреча #россия #аэропорт #швейцария
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