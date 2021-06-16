В Швейцарии сообщили, что Россия не запрашивала протокольную встречу Путина в аэропорту

kremlin.ru / Администрация президента России

Москва не просила Швейцарию провести протокольную встречу президента РФ Владимира Путина в Женевском международном аэропорту.

Такую информацию сообщил ТАСС официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно. Он пояснил, что протокольная встреча президента страны проводится в случае официальных визитов. По просьбе государства ее могут устроить и тогда, когда речь идет о саммите или международном форуме.

"Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало", — отметил он.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден проведут переговоры 16 июня в Женеве. Лидеры стран встретятся на вилле Ла-Гранж и обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.