Тимошенко назвала украинцев рабами и предупредила о «расправе» над страной

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Коцаба

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила в Верховной раде с резкой критикой решений президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что с 1 июля в страну придет «трагическое время», потому что Зеленский и его команда решили распродать землю.

«Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной», — сказала Тимошенко.

Политик напомнила, что Киев разрешил иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями и без спроса снимать плодородные слои. По мнению Тимошенко, у крестьян и вовсе будут отнимать земли.

«Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — добавила она.

Тимошенко отметила, что изначально Зеленский обещал подобные решения принимать только с одобрения сограждан, но «земельный референдум» сорвали, а закон все же принят.

В марте украинский парламент утвердил закон, который с 1 июля отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Принятие этого законопроекта было одним из основных условий Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи Украине нового кредита.