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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден — очень опытные дипломаты, заявил профессор Жомейн из Брюсселя.

Путин видел, как сменилось несколько американских президентов, рассказал ученый. Об этом сообщает РИА Новости. Как подчеркнул Жомейн, Байден — один из старейший и опытнейших лидеров США.

Встреча российского лидера и главы Белого дома состоится 16 июня в 14:35 по московскому времени. Переговоры начнутся на вилле Ла-Гранж.