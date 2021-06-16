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В Брюсселе заявили, что Путин стал свидетелем многократной смены руководства США

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 10:03 82

В Брюсселе заявили, что Путин стал свидетелем многократной смены руководства США
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден — очень опытные дипломаты, заявил профессор Жомейн из Брюсселя.

Путин видел, как сменилось несколько американских президентов, рассказал ученый. Об этом сообщает РИА Новости. Как подчеркнул Жомейн, Байден — один из старейший и опытнейших лидеров США.

Встреча российского лидера и главы Белого дома состоится 16 июня в 14:35 по московскому времени. Переговоры начнутся на вилле Ла-Гранж.

#встреча #путин #байден
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