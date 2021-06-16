Инфекционист объяснил, чем отличаются антитела после прививки и перенесенного COVID-19

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Разницу между антителами, которые формируются после прививки и вырабатываются после заражения коронавирусом, объяснил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Вакцинация "Спутником V" позволяет сформировать защитные тела против S-белка, который находится на поверхности коронавируса. Именно он отвечает за внедрение патогена в организм. После перенесенной болезни антитела появляются к разным компонентам COVID-19. Об этом Тимаков рассказал в беседе с радио Sputnik.

В связи с этим антитела после прививки являются более эффективными, чем защитные частицы, которые вырабатываются после заражения вирусом.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее предположил, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу. Антитела после заболевания присутствуют в организме примерно девять месяцев, передает сайт 360tv.ru.