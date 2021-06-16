Московские правоохранители снова задержали участницу Pussy Riot Никульшину

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Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Москве, когда она выходила из дома. С чем связаны такие меры, пока не сообщается.

Несколько дней назад девушку задержали в районе Лубянской площади во время общения с журналистами из-за курения в общественном месте. На нее составили протокол о мелком хулиганстве.

В начале мая сотрудники полиции остановили Никульшину возле дома и проводили в служебную машину. Ее доставили в отдел полиции по Дорогомиловскому району и арестовали на пять суток за неповиновение представителю власти.