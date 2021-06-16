Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Московские правоохранители снова задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Происшествия
/ Обновлено: 16 июня 2021 09:39 70

Московские правоохранители снова задержали участницу Pussy Riot Никульшину
instagram.com / @protrezvey

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Москве, когда она выходила из дома. С чем связаны такие меры, пока не сообщается.

Несколько дней назад девушку задержали в районе Лубянской площади во время общения с журналистами из-за курения в общественном месте. На нее составили протокол о мелком хулиганстве.

В начале мая сотрудники полиции остановили Никульшину возле дома и проводили в служебную машину. Ее доставили в отдел полиции по Дорогомиловскому району и арестовали на пять суток за неповиновение представителю власти.

#москва #задержание #вероника никульшина
В Швейцарии сообщили, что Россия не запрашивала протокольную встречу Путина в аэропорту
В Швейцарии сообщили, что Россия не запрашивала протокольную встречу Путина в аэропорту
Политика
10:06 | 16 июня
В Брюсселе заявили, что Путин стал свидетелем многократной смены руководства США
В Брюсселе заявили, что Путин стал свидетелем многократной смены руководства США
Политика
09:55 | 16 июня
Московские правоохранители снова задержали участницу Pussy Riot Никульшину
Московские правоохранители снова задержали участницу Pussy Riot Никульшину
Происшествия
09:37 | 16 июня