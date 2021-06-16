Песков назвал позитивной риторику США перед встречей Путина с Байденом

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оценил риторику Соединенных Штатов перед встречей главы государства с американским коллегой Джо Байденом.

Речь Вашингтона добавила позитива перед саммитом с участием лидеров двух стран, подчеркнул представитель Кремля. Этот факт будет учитываться на переговорах, пояснил он.

Нужно разобраться в силе противоречий сторон в совместных взаимоотношениях. России и Соединенным Штатам необходимо принять участие в двусторонних переговорах, что и произойдет на саммите, добавил Песков.