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Песков назвал позитивной риторику США перед встречей Путина с Байденом

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 09:43 69

Песков назвал позитивной риторику США перед встречей Путина с Байденом
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оценил риторику Соединенных Штатов перед встречей главы государства с американским коллегой Джо Байденом.

Речь Вашингтона добавила позитива перед саммитом с участием лидеров двух стран, подчеркнул представитель Кремля. Этот факт будет учитываться на переговорах, пояснил он.

Нужно разобраться в силе противоречий сторон в совместных взаимоотношениях. России и Соединенным Штатам необходимо принять участие в двусторонних переговорах, что и произойдет на саммите, добавил Песков.

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