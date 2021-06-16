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Биржевые цены на дизельное топливо поднялись до рекордных значений

Экономика
/ Обновлено: 16 июня 2021 09:32 66

Биржевые цены на дизельное топливо поднялись до рекордных значений
pixabay.com/PD /

Цена летнего дизельного топлива выросла до 52 615 рублей за тонну, поднявшись на 0,28%. На это указывают данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Причем с начала месяца индекс продемонстрировал рост на 2,21%. В результате биржевая стоимость дизтоплива достигла максимальных значений за всю историю наблюдений с 2018 года.

Специалисты обуславливают сложившуюся ситуацию ростом цен на рынке Европы, сообщает "Коммерсантъ". Вместе с тем торговые сети опасаются, что заметное подорожание топлива приведет к повышению цен на рынке, так как стоимость доставки товаров неизбежно увеличится.

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