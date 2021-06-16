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"Расправа": Тимошенко жестко охарактеризовала реформу Зеленского

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 09:25 79

«Расправа»: Тимошенко жестко охарактеризовала реформу Зеленского
facebook.com / Юлія Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине. Реформа вступит в силу с 1 июля.

Политик назвала линию, проводимую президентом страны Владимиром Зеленским, "расправой". Тимошенко выступила с соответствующим заявлением в Верховной раде.

"Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной", — сказала лидер "Батькивщины".

Руководство страны разрешило иностранным банкам владеть землями государства. Зарубежным организациям позволено снимать верхние слои черноземной почвы, убеждена Тимошенко. По ее мнению, после реформы у крестьян "начнут забирать землю".

#украина #тимошенко #реформа #зеленский
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