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Директора сгоревшей АЗС в Новосибирске арестовали

Происшествия
/ Обновлено: 16 июня 2021 09:19 93

Директора сгоревшей АЗС в Новосибирске арестовали
Федеральное агентство новостей /

Директор автомобильной заправочной станции в Новосибирске, на которой 14 июня произошел пожар, арестован. Ближайшие два месяца ему предстоит провести под стражей.

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в отношении обвиняемого директора заправки в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, он халатно отнесся к обеспечению правил пожарной безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа, передает РЕН ТВ.

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