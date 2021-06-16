Директора сгоревшей АЗС в Новосибирске арестовали

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Директор автомобильной заправочной станции в Новосибирске, на которой 14 июня произошел пожар, арестован. Ближайшие два месяца ему предстоит провести под стражей.

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в отношении обвиняемого директора заправки в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, он халатно отнесся к обеспечению правил пожарной безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа, передает РЕН ТВ.