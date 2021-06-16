В НАТО сочли недостаточными реформы на Украине

Global Look Press / Zhang Cheng

Официальный Киев должен "сделать больше" в плане реформ, чтобы претендовать на членство в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он выступил на встрече с группой военных обозревателей. Генсек напомнил о статусе Украины, которая является страной-претендентом на вступление в организацию. Столтенберг счел недостаточными усилия государства в сфере реформ.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <...> которые Украина уже начала, но нам нужно больше", — подчеркнул генеральный секретарь.

Для передачи плана действий по членству необходимо согласие 30 государств — участников НАТО. Однако этот вопрос не являлся основным на саммите Альянса, сообщил Столтенберг.