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В НАТО сочли недостаточными реформы на Украине

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 09:41 82

В НАТО сочли недостаточными реформы на Украине
Global Look Press / Zhang Cheng

Официальный Киев должен "сделать больше" в плане реформ, чтобы претендовать на членство в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он выступил на встрече с группой военных обозревателей. Генсек напомнил о статусе Украины, которая является страной-претендентом на вступление в организацию. Столтенберг счел недостаточными усилия государства в сфере реформ.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <...> которые Украина уже начала, но нам нужно больше", — подчеркнул генеральный секретарь.

Для передачи плана действий по членству необходимо согласие 30 государств — участников НАТО. Однако этот вопрос не являлся основным на саммите Альянса, сообщил Столтенберг.

#украина #нато #столтенберг
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