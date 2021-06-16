Глава Бундестага ФРГ увидел "знак надежды" в предстоящем саммите в Женеве

Глава немецкого правительства Вольфганг Шойбле заявил, что предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена является "знаком надежды".

Такой информацией он поделился в интервью немецкой редакционной группе Funke.

"Тот факт, что Путин и Байден встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды", — заявил руководитель Бундестага ФРГ.

По его мнению, американский лидер сегодня полностью осознает ответственность Вашингтона за то, чтобы мир не утратил стабильность. Шойбле также напомнил, что Россия является большой и важной страной, с которой необходимо сотрудничать исключительно на принципах уважения. Это позволит найти ответы по таким темам, как климат, стабильность и борьба с голодом. Американская сторона, в свою очередь, считает Шойбле, должна перестать называть Россию "региональной державой".