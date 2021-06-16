Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Вашингтон озвучил время встречи президентов Путина и Байдена в Женеве

Политика
95

Белый дом сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стартует в 14:35 по московскому времени.

Президенты России и США проведут переговоры в Женеве на вилле Ла-Гранж. Перед этим состоится протокольная съемка.

Встреча в расширенном составе запланирована на 15:55 по московскому времени. Отмечается, что представители СМИ не примут в ней участие. Вашингтон сообщил, что американский президент начнет пресс-конференцию после переговоров с российским коллегой, однако точное время ее начала пока неизвестно.

#москва #путин #байден #саммит #женева
Вашингтон озвучил время встречи президентов Путина и Байдена в Женеве
Вашингтон озвучил время встречи президентов Путина и Байдена в Женеве
Политика
08:26 | 16 июня
Песков: подписание документов после саммита в Женеве не запланировано
Песков: подписание документов после саммита в Женеве не запланировано
Политика
08:20 | 16 июня
Правоохранители пришли с обысками в мэрию Якутска
Правоохранители пришли с обысками в мэрию Якутска
Происшествия
08:07 | 16 июня