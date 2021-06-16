Вашингтон озвучил время встречи президентов Путина и Байдена в Женеве

Белый дом сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стартует в 14:35 по московскому времени.

Президенты России и США проведут переговоры в Женеве на вилле Ла-Гранж. Перед этим состоится протокольная съемка.

Встреча в расширенном составе запланирована на 15:55 по московскому времени. Отмечается, что представители СМИ не примут в ней участие. Вашингтон сообщил, что американский президент начнет пресс-конференцию после переговоров с российским коллегой, однако точное время ее начала пока неизвестно.