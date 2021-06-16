Песков: подписание документов после саммита в Женеве не запланировано

Подписание документов после встречи президентов России и США не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена не предусмотрено подписание никаких документов. Об этом передает РИА Новости.

"Никаких подписных документов не предусматривается", — сказал Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что тема итоговых документов саммита лидеров страны не согласована. Он рассказал, что в этом направлении сотрудники МИД ведут переговоры с коллегами из Госдепа США.