Правоохранители пришли с обысками в мэрию Якутска

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Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в подведомственных мэрии Якутска муниципальных учреждениях.

Об обысках сообщила пресс-служба городской администрации. Несколько дней назад в этих учреждениях осуществили проверку ремонта улично-дорожной сети. В результате были выявлены финансовые нарушения. Нынешние следственные действия связаны с итогами проверки.

Ремонт дорог в Якутске проводится по федеральной программе. Нарушения были обнаружены при выполнении трех муниципальных контрактов.