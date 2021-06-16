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Правоохранители пришли с обысками в мэрию Якутска

Происшествия
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Правоохранители пришли с обысками в мэрию Якутска
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Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в подведомственных мэрии Якутска муниципальных учреждениях.

Об обысках сообщила пресс-служба городской администрации. Несколько дней назад в этих учреждениях осуществили проверку ремонта улично-дорожной сети. В результате были выявлены финансовые нарушения. Нынешние следственные действия связаны с итогами проверки.

Ремонт дорог в Якутске проводится по федеральной программе. Нарушения были обнаружены при выполнении трех муниципальных контрактов.

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