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Минтруд предложил автоматически назначать пенсии через сайт госуслуг

Экономика
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Минтруд выступил с предложением автоматически назначать пенсии. Гражданину для этого будет необходимо будет подать заявление через сайт госуслуг.

Индивидуальные показатели граждан России позволят высчитать размеры выплат. Этой информацией делится портал проектов нормативных правовых актов.

Всем россиянам, которые не работали за пределами страны, будет доступна эта возможность. Также они должны будут согласиться с новой процедурой, поделились авторы инициативы. Ввести автоматическое начисление пенсии планируется через заполнение формы на "Госуслугах".

#пенсия #выплаты #минтруд #госуслуги
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