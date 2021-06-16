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Ученые из США указали на связь простуды с защитой от коронавируса

Общество
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Обычная простуда может защитить человека от коронавируса благодаря иммунному ответу.

Иммунный ответ возникает еще на ранней стадии, что не дает коронавирусу распространяться дальше. Такое открытие может помочь найти эффективные методы лечения COVID-19. К таким выводам пришли ученые Йельского университета, передает Daily Mail.

Специалисты вырастили в лабораторных условиях ткани дыхательных путей, которые заразили риновирусом, а потом и коронавирусом. Иммунитет включился после контакта с первым возбудителем. С коронавирусом он не смог распространяться. Такой метод может быть эффективным, но опасным на поздних стадиях.

#защита #простуда #коронавирус
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