Дизайн интерфейса Windows 11 утек в Сеть

Детали дизайна интерфейса новой операционной системы (ОС) Windows 11, созданием которой занимается компания Microsoft, утекли в Сеть.

Создатели новой версии ОС избавились от меню "Пуск", а ярлыки приложений переместили из левого края в центр.

Новое меню будет состоять из последних файлов и закрепленных приложений. Также сообщается, что во всех окнах используются закругленные углы.

Издание The Verge передает, что разработчики, скорее всего, в настройках разрешат вернуть меню на старое место, а от закруглений будет возможность отказаться.

Официальная презентация Windows 11 запланирована на 24 июня в 18:00 по Москве. Microsoft прекратит поддерживать предыдущую версию ОС в 2025 году.