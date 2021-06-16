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Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в 2019 году

Общество
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Специалисты Национального института здоровья США обнаружили, что сроки появления коронавирусной инфекции в США отличаются от официальных данных.

Согласно новой информации, первые случаи заражения коронавирусной инфекцией датируются декабрем 2019 года, что отличается от тех, которые называло руководство страны. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании института.

Антитела были обнаружены у американцев, которые проживали в окрестностях Нью-Йорка и Сиэтла. Именно эти районы стали чуть позже главными очагами инфекции в стране, которая спустя год пандемии стала лидером по количеству заражений. Число случаев с начала пандемии превышает 33,4 миллиона, летальных исходов — 600 тысяч.

#сша #пандемия #коронавирус
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