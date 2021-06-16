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Новый мэр Петрозаводска поделился планами увеличить количество детских садов

Политика
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Новый мэр Петрозаводска Владимир Любарский, вступивший на пост 12 мая, рассказал, что планирует сделать во время своей работы в администрации города.

Любарский уже успел запомниться жителям города как творческий человек с инновационными взглядами, передают "Невские Новости". В частности, новый мэр передвигается на электросамокате, чтобы сэкономить время. Однако к урбанистике относится с осторожностью, поэтому собирается совмещать инвестиционное развитие города с наращиванием туристической привлекательности и развитием социальной сферы.

"4 000 мест в детских садах будет представлено уже в новом учебном году", — заявил Любарский.

Процесс расселения из аварийных домов и процесс естественной миграции приводит к тому, что количество детей в городе ежегодно увеличивается как минимум на 1 тысячу в год. Поэтому к 2022 году появится целый ряд новых проектов по строительству детских учреждений совершенно в разных районах Петрозаводска.

#мэр #петрозаводск #владимир любарский
Новый мэр Петрозаводска поделился планами увеличить количество детских садов
Новый мэр Петрозаводска поделился планами увеличить количество детских садов
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