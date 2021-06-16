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Журналист из Австралии назвал главные преимущества России перед другими странами

Политика
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Австралийский журналист издания The Australian объяснил, почему предположения об "упадке" России являются мифом.

Россия останется крупным игроком еще на поколение вперед благодаря военной и экономической мощи. Она находится на шестом месте по объему военных исследований и разработок.

Большое внимание при этом отводится вложениям в беспилотные летательные аппараты, атомные транспортные средства и технологии "машинного обучения". Об этом пишет автор статьи Адам Крейтон в издании The Australian.

Валютные резервы страны составляют 600 млрд долларов, что говорит о хорошем состоянии бюджета России. Несмотря на отставание от западных стран по некоторым показателям, Россия может контролировать большое количество ресурсов, констатировал Крейтон.

#россия #армия #резерв
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