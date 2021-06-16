Журналист из Австралии назвал главные преимущества России перед другими странами

Австралийский журналист издания The Australian объяснил, почему предположения об "упадке" России являются мифом.

Россия останется крупным игроком еще на поколение вперед благодаря военной и экономической мощи. Она находится на шестом месте по объему военных исследований и разработок.

Большое внимание при этом отводится вложениям в беспилотные летательные аппараты, атомные транспортные средства и технологии "машинного обучения". Об этом пишет автор статьи Адам Крейтон в издании The Australian.

Валютные резервы страны составляют 600 млрд долларов, что говорит о хорошем состоянии бюджета России. Несмотря на отставание от западных стран по некоторым показателям, Россия может контролировать большое количество ресурсов, констатировал Крейтон.