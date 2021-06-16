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Проценко назвал причину отказа баллотироваться на выборах в Госдуму

Политика
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Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко не поступали предложения выдвигать свою кандидатуру на выборы в депутаты Госдумы.

Проценко не чувствует в себе законотворческого потенциала. На вопрос о выдвижении в Государственную думу, он отрицательно покачал головой, передает RT.

"Я не чувствую в себе того потенциала, законотворческого, пусть даже в области здравоохранения. Я очень надеюсь, что я на своём месте и делают то, что должен делать", — сказал главврач.

Выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Также от выборов в Госдуму отказался комик Павел Воля.

#госдума #выборы #проценко
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