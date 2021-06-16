Лавров назвал «шикарным» свое настроение перед саммитом Путина и Байдена

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который прибыл в Женеву на саммит Россия — США, оценил свое настроение перед этим событием.

На входе в отель Mandarin Oriental, в котором разместили делегацию из России, журналисты спросили главу российского внешнеполитического ведомства о настроении.

"Шикарное", — ответил он.

После прилета Лавров сдал ПЦР-тест, о котором представители СМИ не забыли спросить.

"Вскрытие покажет", — отшутился министр.

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, пройдет сегодня, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж. Пресс-служба главы РФ отметила, что среди тем диалога будут развитие дальнейших отношений между странами, проблемы стратегической стабильности, пандемия коронавируса и региональные конфликты.