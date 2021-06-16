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ПФР начнет направлять пенсионные выплаты на банковский счет

Экономика
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ПФР начнет направлять пенсионные выплаты на банковский счет
ФБА «Экономика сегодня» /

Пенсионный фонд России предусмотрел возможность перечислять выплаты на счет пенсионеров в банке.

Деньги будут перечислены на банковский счет, если человек не сможет забрать их на почте. Такие меры будут введены в скором времени на территории, где действует режим ЧС. Об этом говорится в проекте приказа о выплате пенсий на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Выплата пенсии, включая ее доставку, на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации <…> станет возможной ранее текущего месяца", — говорится в пояснении.

При этом характер ЧС не имеет значения. ПФР направит выплату на счет россиянина в банке в течение трех рабочих дней после оповещения о полученных или неполученных деньгах. Для этого пенсионер должен написать заявление.

#пенсия #счет #пфр
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