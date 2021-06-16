Сенатор Цеков оценил намерение Киева обложить жителей Крыма налогами

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Намерение украинских властей заставить крымчан платить налоги не повлияет на экономическую ситуацию на полуострове, уверен российский сенатор Сергей Цеков.

Украинцы, по мнению Цекова, просто хотят продемонстрировать какую-то деятельность по отношению к полуострову. Киев намерен показать, что Крым находится в поле внимания украинских властей.

"Они считают Крым территорией Украины. При этом принимают, кроме всего прочего, какие-то решения на законодательном уровне", — подчеркнул сенатор в беседе с сайтом 360tv.ru.

Законопроект о налогах для крымчан в настоящее время разрабатывается в Раде. Принять его украинские депутаты могут до начала саммита "Крымская платформа", который должен пройти в августе нынешнего года.