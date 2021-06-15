Продюсер Пригожин ответил на острые вопросы Манукяна в эфире «Давай поговорим»

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Продюсер Иосиф Пригожин стал гостем нового выпуска проекта Федерального агентства новостей "Давай поговорим". Блогер Вадим Манукян обсудил с ним новости шоу-бизнеса.

Пригожину пришлось отвечать на острые вопросы блогера. Одной из тем беседы стал дебют телеведущей и певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького. Продюсер раскритиковал руководство театра за это.

Манукян, по данным Федерального агентства новостей, предложил Пригожину отправить на следующий песенный конкурс "Евровидение" певицу Валерию. Музыку к песне для нее, по мнению блогера, должен написать композитор Максим Фадеев, а слова — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На мой взгляд, эта Dream Team имела бы на европейском музыкальном конкурсе не меньшие шансы на успех, если не большие", — подчеркнул Манукян.

Зашла речь в эфире "Давай поговорим" о блогере Юрие Хованском, которого арестовали на два месяца за исполнение песни. В ней усмотрели оправдание терроризма. Пригожин заявил, что за такое следует сурово наказать по уголовной статье.