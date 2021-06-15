Франция обыграла Германию на старте Евро-2020

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Сборная Франции в центральном матче дня в рамках Евро-2020 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене переиграла команду Германии — 1:0.

Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи, когда защитник немцев Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме французы дважды огорчали Мануэля Нойера, однако оба взятия ворот были отменены из-за офсайда.

Действующие чемпионы мира после первого тура возглавляют турнирную таблицу группы F вместе с португальцами, которые несколькими часами ранее оказались сильнее Венгрии — 3:0.

Отметим, 15 июня португалец Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.