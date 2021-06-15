Глава NASA заявил о необходимости следить за планами России и Китая на Луну

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Вашингтону нужно внимательно следить за планами Москвы и Пекина по лунной программе, уверен глава NASA Билл Нельсон.

Россия и Китай будут активно работать в области исследования Луны, потому что в Пекине понимают, какое важное значение имеет успех в космосе, рассказал директор на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Это станет вопросом для всех вас, для тех, кто принимает политические решения: насколько ценно для США было бы вернуться на Луну первыми", — заявил он.

В частности, страна будет развивать активную космическую деятельность, разработает "энергичную" программу по высадке на спутник Земли. Такие выводы можно сделать на базе тех заявлений, которые уже делало руководство Китая. Они не собираются ждать до 2030-х годов для осуществления планов, заключил Нельсон.