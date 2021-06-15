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Детский омбудсмен Якутии Анна Соловьева подала в отставку

Политика
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Детский омбудсмен Якутии Анна Соловьева подала в отставку
Prt Scr youtube.com / Утро НВК

Уполномоченный по права ребенка в Якутии Анна Соловьева сложила свои полномочия из-за окончания их срока.

Соловьева покинула пост из-за достижения предельного возраста пребывания на должности детского омбудсмена. Об этом она рассказала журналистам.

"Конечно, мне 70 лет — это предельный возраст", — сообщила бывший уполномоченный по правам ребенка в Якутии.

Ранее в СМИ появилась информация об издевательствах в Мындабинской СОШ Усть-Алданского улуса Якутии над детьми. На издевательства пожаловались родители. Комментируя произошедшее, Соловьева сказала, что травля всегда была и продолжит существовать, но к детскому омбудсмену, по ее мнению, нужно обращаться только в крайних случаях.

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