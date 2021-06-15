Итальянские ученые назвали срок одобрения вакцины «Спутник V» в ЕС

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Медики Евросоюза рассказали, что российский препарат "Спутник V" могу одобрить в июле.

Такое мнение высказал директор итальянского научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайя. Он рассказал, что на данный момент вакцина проходит этап постепенной экспертизы ЕМА (Европейского агентства по лекарственным средствам). Об этом пишет РИА Новости.

"Мы видим, что итальянские власти призывают европейское агентство EMA ускорить рассмотрение ("Спутника V"). Чем больше у нас вакцин, тем лучше. Из того, что мне известно, и, как мне кажется, июль мог стать адекватной датой для того, чтобы дать ответ на запрос Российского фонда", — сказал Вайя.