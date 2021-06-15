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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро

Спорт
/ Обновлено: 15 июня 2021 21:24 93

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро
instagram.com / @cristiano

Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду установил историческое достижение в поединке чемпионата Европы с Венгрией.

Матч группового этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии завершился 15 июня. Действующие чемпионы одержали победу со счетом 3:0.

Дублем в матче отметился знаменитый форвард Криштиану Роналду. Он опередил бывшего игрока сборной Франции Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы. В настоящее время на его счету 11 мячей, передает издание "Чемпионат".

 

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