Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром

Украина, будучи независимым государством, нуждается в хороших отношениях с Россией и Белоруссией, но ее власти рассудили иначе и выбрали для страны другой политический курс.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал российский политик и политолог Сергей Михеев, по словам которого для Украины наилучшим выбором мог бы стать нейтральный статус государства, что позволило бы Киеву выстраивать одинаково хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

«Украинские политики избрали другую стезю — быть инструментом, быть используемыми в рамках чужого геополитического проекта, именно американского в первую очередь, — отметил эксперт. — И в этой ситуации на самом деле объективные интересы Украины как государства вступают в конфликт со здравым смыслом».

Если смотреть с точки зрения здравого смысла, Украине, как независимой стране никак не повредят хорошие отношения с Россией и Белоруссией. Но с точки зрения Киева, который занял позицию «шестерки в американском проекте», страна приложит максимум усилий, чтобы поспособствовать ухудшению отношений между Россией и Белоруссией.

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«Они (украинские власти) это пытались сделать и пытаются до сих пор. Например, известна причастность украинских властей к организации всего этого скандала с российскими ЧВК, известна причастность украинских властей к организации беспорядков в Белоруссии, — напомнил политолог. — Вот, собственно, и все. Они являются инструментом».

В качестве инструмента в чужих руках Украина выполняет поставленную перед ней задачу, добавил Сергей Михеев, но с точки зрения украинского народа и самого государства Украина, власти страны ведут абсолютно самоубийственную политику.