Кедми рассказал о том, как американцы испугались слухов о российской базе на Кубе

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Слухи о планах России создать на Кубе военные базы повергли Пентагон в шок и вызвали в американском оборонном ведомстве панику.

Об этом в недавнем интервью рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого в 2020 году Россия принялась активно участвовать в событиях, происходивших в самых разных уголках планеты, усиливая тем самым свои позиции на международной арене.

Такое поведение оказалось нехарактерным для страны, на протяжении долгого времени демонстрировавшей сдержанные реакции. Но в настоящий шок и ужас американцев повергла появившаяся информация т том, что Москва планирует вернуть российский военный контингент на Кубу.

В частности, напомнил Кедми, на планы России создать на «Острове свободы» военную базу намекнул экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. А затем эти слухи подтвердил официальный визит в Гавану главнокомандующего Военно-Морского флота России Николая Евменова.

wikipedia.org / David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Все это, по словам израильского эксперта, заставило Вашингтон серьезно понервничать, и на то действительно были причины.

«Настоящий шок американские военные испытали, когда узнали о возможном возобновлении работы российской военной базы на Кубе. Опасения Пентагона нисколько не преувеличены, поскольку если это направление для Москвы действительно окажется актуальным, Россия сможет оказывать серьезное давление на США», — уверен Кедми.

Также эксперт считает, что, если Россия развернет на Кубе военную базу, это не только изменит расстановку сил в регионе, но и позволит Москве оказывать давление на Вашингтон, так как ее военные и вооружения будут размещены под боком у США.